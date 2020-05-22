Абу-Даби, , 00:50 — REGNUM Новых 894 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 выявили за сутки в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в ОАЭ достигло 26 898. Также за сутки от осложнений COVID-19 скончались четыре человека, увеличив тем самым число жертв до 237.

Отмечается, что за сутки от инфекции излечились 946 человек, их уже выписали из медучреждений. Всего с начала пандемии вылечились 12 755 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Объединенных Арабских Эмиратах разработали лазер, способный за секунды выявлять наличие SARS-CoV-2 в человеческом организме.

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