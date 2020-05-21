Вашингтон, , 20:54 — REGNUM В Facebook Messenger появятся всплывающие окна, которые будут предупреждать пользователей сервиса о мошенничестве. Об этом 21 мая сообщил портал Engadget.

Администрация сети отметила, что окна будут появляться в случае, если пользователь будет получать сообщения от тех, кто будет пытаться его обмануть, например, предлагая перевести денежные средства. Мессенджер также будет проверять сообщения, которые взрослые будут отправлять пользователям в возрасте до 18 лет, выдавая детям соответствующие предупреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Facebook Марк Цукерберг заявил о готовности соцсети противостоять попыткам влияния на выборы в США. Он сказал, что компания многому научилась после последних выборов, которые состоялись в 2016 году.

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