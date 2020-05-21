Москва, , 20:06 — REGNUM Обязанность носить маски распространяется не только на общественный транспорт, но и на его инфраструктуру. Об этом 21 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

«Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта», — написал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в Москве частично возобновят свою работу каршеринг и МФЦ.