Кишинёв, , 17:44 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за последние сутки увеличилось на 151, достигнув 6704, сообщил 21 мая на брифинге госсекретарь министерства здравоохранения страны Константин Рымиш.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Молдавии от COVID-19 всего умерли 233 человека.

«Еще 151 случай инфицирования новым коронавирусом был зарегистрирован сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6704. Всего 3089 человек были вылечены, а 233 скончались из-за COVID-19», — сказал Рымиш.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала во всём мире более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от вызванных им заболеваний 319 тыс. человек.

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