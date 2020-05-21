Париж, , 14:40 — REGNUM Никаких следов SARS-CoV-2 не было обнаружено в образцах морской воды и моллюсков, взятых вблизи французского побережья, сообщает Le Figaro.

«Результаты первых молекулярных анализов отрицательны: следов SARS-CoV-2 в образцах морской воды и моллюсков обнаружено не было», — говорится в заявлении французского института исследований по эксплуатации моря (Ifremer).

Издание отмечает, что пробы были взяты на 3 участках побережья Нормандии, на 8 участках побережья региона Бретань, на 8 участках побережья Атлантического океана и 3 участках побережья Средиземного моря.

Кроме того, в период с 22 по 27 апреля 2020 года были взяты два образца мидий и 19 образцов полых устриц. Среди этих образцов были обнаружены следы норовируса, свидетельствующие о загрязнении людьми, но следов SARS-CoV-2 обнаружено не было.

Вирусологи во Франции решили продолжать брать пробы и анализы на одних и тех же участках каждые две недели в течение еще нескольких месяцев, чтобы отслеживать возможные последствия потенциально возросшей циркуляции вируса среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны не ослаблять «усилия», чтобы не возобновить распространение коронавируса.

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