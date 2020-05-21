Москва, 21 мая 2020, 13:17 — REGNUM На поддержку автомобильной промышленности будет направлено 25 млрд рублей. Об этом заявил 21 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Мы также продолжаем поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции», — заявил он.
По его словам, будет выделено 25 млрд рублей на поддержку автопрома.
«Из них 5 млрд рублей направим на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием», — сказал премьер-министр.
Заседание проходит в режиме видеоконференции.