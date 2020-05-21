Инчхон, Южная Корея, , 11:26 — REGNUM 66 школ, расположенных в пяти муниципальных округах южнокорейского города Инчхон, продлили дистанционное обучение до 22 мая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления образования Инчхона.

Известно, что данное решение было принято после того, как у двух старшеклассников был выявлен коронавирус.

Отмечается, что решение об открытии общеобразовательных учреждений будет принято после тестирования более 800 человек, включая 145 учащихся старших классов, контактировавших с инфицированными и посетивших те же общественные места.

Напомним, что остальные общеобразовательные учреждения страны возобновили занятия для учащихся третьих классов старших школ с 20 мая.

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