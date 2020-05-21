Брянск, , 10:59 — REGNUM К работе волонтерского штаба акции #МыВместе в Брянске присоединился инвалид-колясочник Константин Мацуро. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.

В Брянской области волонтерский штаб действует с марта. Сейчас в нем насчитывается 927 добровольцев, среди которых есть студенты и взрослые жители региона, представители общественных организаций и предприниматели.

Добровольцы оказывают разную помощь пожилым жителям Брянщины, находящимся в вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса: покупают продукты, доставляют лекарства, выносят мусор.

26-летний Мацуро, который не может самостоятельно ходить, решил, что тоже может оказывать помощь другим людям в этот сложный период. У него есть водительские права, поэтому он каждый день вместе с другими добровольцами занимается доставкой необходимых продуктов и лекарств нуждающимся жителям. Сесть за руль молодому добровольцу помогает его мать, после чего он приступает к оказанию добровольческой помощи.

«Такие удивительные люди — пример для остальных!» — говорится в сообщении волонтерского штаба.