Москва, , 10:23 — REGNUM На сегодняшний день в Москве количество пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция и которые смогли победить болезнь, возросло до 40,6 тыс. человек. Об этом сегодня, 21 мая, сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что за последние сутки после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели ещё 3746 пациентов.

Читайте также: В Москве наметился очевидный перелом в борьбе с COVID-19 — РАН

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40 682», — добавила вице-мэр.

Также по теме: В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Александр Лукашев заявил, что в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве наметился очевидный перелом. При этом учёный подчеркнул, что спад числа заболевших происходит не естественным образом, «этот перелом искусственный», который держится на противоэпидемических мерах.