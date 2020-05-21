Москва, , 03:11 — REGNUM Новые вызовы и угрозы найдут свое закрепление в проекте Концепции общественной безопасности России на период до 2030 года, сообщил 20 мая заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, к внешним угрозам, в частности, отнесено стремление отдельных государств использовать IT-технологии «для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием».

Гребенкин добавил, что другими вызовами для России станут деятельность радикальных групп, направленная на подрыв социально-политической ситуации в стране, противоправная деятельность с вовлечением в неё несовершеннолетних.

Ранее в Совбезе России сообщали, что продолжают работу над концепцией. По планам ведомства, она будет принята в 2020 году.

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