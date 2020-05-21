Приштина, , 08:44 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Косово Арбен Вития 20 мая обратился к единоверцам с просьбой проявить понимание, поскольку на текущем этапе минздрав не пойдет на открытие мечетей, даже в священный для мусульман праздник Куйран-Байрам, который в этом году будет отмечаться 24 мая.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, днем ранее Исламская община Косово провела пресс-конференцию, в ходе которой лидер общины Наим Тернава заявил, что условия для открытия мечетей, представленные в рекомендациях ВОЗ, еще не появились.

20 мая число выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово перевалило за тысячу.

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