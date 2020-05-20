Брюссель, , 14:11 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Бельгии выявили 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 мая сообщает кризисный штаб министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее число инфицированных новым коронавирусом в стране возросло до 55 983 случаев.

Также уточняется, что за минувшие сутки от COVID-19 в Бельгии умерли 42 человека и теперь общее число смертей от нового заболевания составляет 9 150.

Кроме этого, известно, что за сутки госпитализировано 58 человек и ещё 160 вылечилось и покинули медучреждения. При этом 313 пациентов в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Ирана было выявлено 2 346 новых носителей коронавирусной инфекции.