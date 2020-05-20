Москва, , 14:25 — REGNUM Пользователи «Социального мониторинга» жалуются на некорректную работу приложения и незаконные штрафы за нарушение самоизоляции. В магазине приложений Google Play «Социальный мониторинг» имеет рейтинг 1,1, такой же рейтинг и в App Store.

Напомним, приложение «Социальный мониторинг» обязывают установить пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Приложение должно работать следующим образом: с 9:00 до 22:00 в любое время может прийти оповещение о необходимости идентификации — нужно сфотографировать себя и таким образом доказать, что пациент находится дома. Фото можно отправить в течение часа после получения оповещения.

На самом деле график оповещений, отмечают пользователи, заметно отличается от заданного. «Каждый вечер в 23:45 приложение требует подтверждение фото», — пишут пользователи, уточняя, что некоторым оповещения приходят и в два часа ночи, и в пять утра. Кроме того, приложение весьма часто требует подтверждения фото: «Пришло пять проверок в течение десяти минут в два часа ночи», и ряд пользователей жалуется на то, что push-уведомления о необходимости идентификации не приходят вообще: «Никаких признаков жизни [приложения — прим. ред.]», «Три телефона и ни разу не пришло уведомление».

На основании якобы пропущенных уведомлений людям выписывают штрафы: «Спасибо вам за штраф в 4000 [рублей — прим. ред.]», «Скачала приложение 07.05, с тех пор головы с подушки не поднимала (пневмония). Штраф 4000 [рублей — прим. ред.] пришел за 10.05.», — пишут пользователи. Некоторым и вовсе приходит по несколько штрафов общей суммой по 8−16 тысяч рублей.

Люди жалуются на некорректную работу приложения по всем параметрам: оповещений нет, график не соблюдается, штрафы приходят просто так, при открытии приложение часто зависает. Кроме того, приложение заметно «повышает расход батареи» и «подвешивает» телефон (снижает производительность).

На все жалобы «Информационный город ГКУ» реагирует рекомендацией звонить в кол-центр сервиса «Социальный мониторинг». Ему отмечают: «Дозвониться в службу поддержки невозможно. Если дозвонилась, тебе не могут помочь и говорят, что сейчас все заняты, ждите — перезвонят», но не перезванивают ни через сутки, ни через три дня.

В App Store пользователи пишут, что первое уведомление о необходимости установки «Социального мониторинга» пришло, когда приложения еще не было в магазине, а штрафы за неустановку люди всё равно получили. «Открыла сегодня «Госуслуги» и получила штраф 4000 [рублей — прим. ред.], за то, что не использую приложение. Другой телефон мне никто не предоставил, оповещение, что приложение доступно и для айфонов, не приходило», — пишет пользовательница. Штрафы получают и лежачие больные, которые в принципе не способны нарушить режим самоизоляции, даже если захотят.

Пользователи ios массово призывают App Store удалить приложение как нерабочее и, кроме того, нарушающее права и свободы граждан.

Москвичи считают, что массовое выставление штрафов людям, не покидающим место жительства, возможно именно благодаря «Социальному мониторингу» и его крайне некорректной работе. Они уверены, что в скором времени властям Москвы придется разбираться с массовым обжалованием штрафов.

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