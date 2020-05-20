Варшава, , 12:28 — REGNUM Общее количество выявленных зараженных коронавирусом в Польше за последние сутки увеличилось на 489 случаев и стало составлять 19 569 человек. Об этом 20 мая сообщает польский минздрав.

По данным министерства, за этот же период в стране от COVID-19 умерли 12 человек, в результате чего общее число летальных исходов стало 953.

При этом 8 183 пациента в настоящее время вылечились от COVID-19, на госпитализации находится 2 414 человек и на карантине — ещё 76 957.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что эффективность использования плазмы переболевших COVID-19 для лечения будет установлена в ходе дополнительных исследований.