Сеул, , 15:39 — REGNUM Число людей, посетивших увеселительные заведения в квартале Итхэвон в Сеуле и заразившихся там коронавирусом, увеличилось до 193 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Напомним, что данный квартал стал новым локальным источником заражения коронавирусом.

Отмечается, что после 6 мая, когда один из инфицированных посетил ряд баров и ночных клубов в районе Итхэвон, массовых заражений не последовало. Однако продолжает расти число инфицированных среди посетителей заведений квартала и тех, кто с ними контактировал.

В связи с этим, в течение последних двух недель в стране проверили проверку 467 тыс. подобных заведений. В 11 800 из них были выявлены нарушения противоэпидемических мер и правил.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 32 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 110.

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