Симферополь, , 11:35 — REGNUM В конце мая в Крыму примут решение об открытии международного детского центра «Артек» для отдыха местных детей, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Об этом 20 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«На сегодняшний день он в состоянии принять определённое количество небольших смен. Мы подготовили письмо. По отдельному формату примем решение до 26 — 28 мая, в случае, если федеральный центр одобрит такую возможность. Мы говорим о крымских детях», — отметил глава республики.

По его словам, об отдыхе в крымских оздоровительных лагерях детей из других регионов России пока речи не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у одного жителя Феодосии подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего на территории Крыма с начала пандемии подтверждено 299 положительных тестов на новую инфекцию.