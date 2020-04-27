Петропавловск-Камчатский, , 05:16 — REGNUM У медиков скорой помощи на Камчатке выявлен коронавирус. Результат пока предварительный, три человека отстранены от работы.

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Как выяснило ИА Кам 24, тестирование медиков проводилось в плановом режиме, ни у врачей, ни у фельдшеров не было признаков ОРВИ.

Сейчас, как пояснили в ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская станция скорой медицинской помощи», сотрудники находятся дома, за ними наблюдают специалисты, им предстоит повторное тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM в селе Богородское Хабаровского края врачей, инфицированных коронавирусом, оставили работать, поскольку их некем заменить.