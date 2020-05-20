Казань, , 11:14 — REGNUM В Дубае небоскреб Бурдж-Халифа 19 мая окрасили в цвета флага Татарии, сообщила об этом руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Это было сделано в рамках празднования 100-летия ТАССР. Подсветку небоскреба в цвета флага Татарии выполнила компания Emaar по обращению представительства республики в Дубае.

Компания Emaar Properties специализируется на строительстве отелей, торговых и офисных центров. Именно она возвела самую высокую в мире башню «Бурдж-Халифа» и является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани на телебашне появился призыв оставаться дома. Радиотелевизионный передающий центр республики присоединился к акции российской телевизионной и радиовещательной сети.

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