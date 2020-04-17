Казань, , 11:15 — REGNUM В столице Татарии на телебашне появился призыв оставаться дома. Радиотелевизионный передающий центр республики присоединился к акции российской телевизионной и радиовещательной сети.

На казанской телебашне можно прочитать фразу: «Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!», В республике еще на одной башне — в Нижнекамске, проецируется номер телефона горячей линии по коронавирусу.

В нескольких российских городах появилась подобная иллюминация: в Москве, Воронеже, Туле, Самаре, Великом Новгороде, Ростове-на Дону. В ближайшее время такую просьбу спроецируют в Якутске, Калининграде и еще в нескольких городах, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петербургская арт-группа «Явь» запустила минувшей ночью проекцию так называемого «бэт-сигнала», причем летучая мышь на нём — в медицинской маске, напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности в условиях коронавируса.

Читайте также: В Петербурге проекция «бэт-сигнала» призывает к самоизоляции