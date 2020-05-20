Нью-Дели, , 07:45 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 140 человек, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Общее число умерших в республике от осложнений COVID-19 с начала пандемии достигло 3303. Также за 19 мая было выявлено 5611 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Минздрав Индии отмечает, что это рекордный рост числа зараженных с начала пандемии. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 106 750.

«Число активных случаев в стране в настоящее время составляет 61 149», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индии распорядились продлить режим общенационального карантина до 31 мая.

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