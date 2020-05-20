Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Соединенные Штаты могут снять ограничения на границе с Канадой, введенные из-за пандемии коронавируса нового типа, раньше 21 июня, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Да, это возможно, конечно. Они успешно справляются, мы успешно справляемся», — заявил он.

При этом Трамп подчеркнул, что США «любят Канаду» и ведут переговоры с канадскими властями о возможном открытии границ между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о продлении ограничений на границе с США. По его словам, граница останется закрытой до 21 июня.

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