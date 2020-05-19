Симферополь, 19 мая 2020, 12:50 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил министру здравоохранения республики о персональной ответственности за обеспечение медиками средствами защиты. Об этом он заявил 19 мая на заседании оперативного штаба.
Он также поручил персонально обзвонить всех медиков, которые жаловались на отсутствие положенных им выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее у четырёх жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего на территории республики подтверждено 298 положительных тестов на новую инфекцию.
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