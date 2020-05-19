Симферополь, , 12:50 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил министру здравоохранения республики о персональной ответственности за обеспечение медиками средствами защиты. Об этом он заявил 19 мая на заседании оперативного штаба.

«По защитным костюмам и другим средствам защиты министр докладывает каждый день о наличии у всех, кто работает на передовой, все средства имеются. Персонально министр отвечает, ещё раз ему передайте, чтоб мы потом не бегали и не выискивали, кто не завёз костюмы, почему не обеспечили. Будет очень серьёзный разговор», — отметил глава республики.

Он также поручил персонально обзвонить всех медиков, которые жаловались на отсутствие положенных им выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у четырёх жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего на территории республики подтверждено 298 положительных тестов на новую инфекцию.

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