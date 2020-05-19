Джакарта, , 12:19 — REGNUM По состоянию на 19 мая 2020 года в Индонезии выявлено 18 496 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Согласно официальным данным, за сутки в Индонезии подтвердили 486 новых случаев заражения и 30 случаев смерти от COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки было подтверждено в столице Индонезии Джакарте (98 новых случаев).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо поблагодарил индонезийский совет улемов за помощь и поддержку правительства в борьбе с пандемией.

Подробнее в материале: Глава Индонезии поблагодарил совет улемов за помощь в борьбе с пандемией