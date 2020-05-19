Токио, , 10:46 — REGNUM Nintendo выпустила обзорный трейлер сборника 51 Worldwide Games. Его опубликовали 18 мая на официальном YouTube-канале компании.

Благодаря 51 Worldwide Games геймеры смогут поиграть в популярные настольные и карточные игры, созданные в разных странах мира. Среди наиболее популярных проектов сборника: шахматы, шашки, покер, маджонг, настольный футбол и др.

Релиз 51 Worldwide Games ожидается 5 июня 2020 года. Сборник будет доступен на гибридной консоли Nintendo Switch.

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