* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 09:15 — REGNUM ВВС Ирака нанесли удары по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 мая сообщает BasNews.

Спецоперация прошла в спорной провинции Киркук, по данным журналистов агентства, было уничтожено семь укрытий террористов. Об уничтожении живой силы противника не сообщается.

Напомним, ранее 17 мая в вооруженных силах Ирака было объявлено о начале операции по уничтожению остатков боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скрывающихся в пустынных районах между провинциями Ниневия, Салахуддин и Анбар.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.