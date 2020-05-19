Киркук, Ирак, 19 мая 2020, 09:15 — REGNUM ВВС Ирака нанесли удары по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 мая сообщает BasNews.
Спецоперация прошла в спорной провинции Киркук, по данным журналистов агентства, было уничтожено семь укрытий террористов. Об уничтожении живой силы противника не сообщается.
Напомним, ранее 17 мая в вооруженных силах Ирака было объявлено о начале операции по уничтожению остатков боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скрывающихся в пустынных районах между провинциями Ниневия, Салахуддин и Анбар.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.