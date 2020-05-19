Шанхай, Китай, , 02:32 — REGNUM Оператор шанхайского метра подписал стратегические соглашения о сотрудничестве с крупными операторами в сфере телекоммуникация на строительство сетей связи 5G, которые покроют все 297 станций городского метро уже в этом году, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

В рамках соглашения, строительство 5G-ифнарструктуры будет завершено до начала Китайской международной импортной выставки в ноябре этого года. Компания Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd. подписала соглашения с шанхайскими подразделениями операторов связи China Telecom, China Mobile, China Unicom и China Tower.

В рамках соглашения все стороны займутся освоением применения сетей связи пятого поколения в сфере безопасности метро, операционных услуг, «умной» работы и ухода за оборудованием. Город планирует вложить 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) в строительство сетей 5G в этом году. К концу года в Шанхае должно быть 30 тыс. уличных базовых станций 5G и 50 тыс. станций в помещениях.