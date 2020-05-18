Москва, , 13:26 — REGNUM В России 27 субъектов готовы к смягчению ограничений. Об этом 18 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Глава правительства отметил необходимость соблюдения санитарных правил.

Также премьер-министр заявил о положительной динамике распространения коронавируса, хотя общая ситуация остаётся непростой.

«Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции сохранится, к сожалению, до конца мая в полном объёме», — сказал он.