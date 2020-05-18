Киев, , 12:55 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией, число бедных на Украине увеличится с 27% до 44% до, примерно, шести миллионов человек, сообщила пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Специалисты фонда опубликовали сценарий развития событий на Украине, взяв за основу экономический макропрогноз правительства страны.

«ЮНИСЕФ обеспокоен, что ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет», — сказано в сообщении.

В фонде отметили, что бедность затронет 51% всех украинских семей, в которых есть дети.

В пресс-службе ЮНИСЕФ призвали правительство Украины предпринять все меры для преодоления бедности, особенно детской.

«Международный опыт подтверждает, что сочетание денежных выплат с локальными механизмами социальных услуг является наиболее успешной системой социальной защиты», — отметили в фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявил, что правительство Украины продолжает рассказывать истории о грядущем росте украинской экономики, несмотря на самое большое её падение за последние четыре года.

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