Киев, 18 мая 2020, 12:55 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией, число бедных на Украине увеличится с 27% до 44% до, примерно, шести миллионов человек, сообщила пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Специалисты фонда опубликовали сценарий развития событий на Украине, взяв за основу экономический макропрогноз правительства страны.
В фонде отметили, что бедность затронет 51% всех украинских семей, в которых есть дети.
В пресс-службе ЮНИСЕФ призвали правительство Украины предпринять все меры для преодоления бедности, особенно детской.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявил, что правительство Украины продолжает рассказывать истории о грядущем росте украинской экономики, несмотря на самое большое её падение за последние четыре года.
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