Киев, , 12:34 — REGNUM Глава правительства Украины рассказывает парламенту о будущем росте экономики, хотя в действительности экономика страны рушится, заявил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, сообщил 16 мая телеканал 112.ua.

По его словам, за первый квартал 2020 года украинская экономика показала самый большой провал за последние четыре года.

«При таком кризисе экономики украинское общество вправе ожидать от премьера разъяснений, когда и какими методами падение будет остановлено и что конкретно для этого предпринимает правительство», — отметил Медведчук.

Вместо этого глава правительства Украины заявляет о будущем улучшении ситуации в экономике, рассказал политик:

«Венцом же бредней Шмыгаля (премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля — ИА REGNUM) стало его заявление о будущем «росте» украинской экономики… Очевидно, что при правительстве Шмыгаля никакого роста экономики Украины не произойдёт…» — подытожил Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины заявил, что в 2020 году Украина рассчитывает привлечь $10 млрд иностранных кредитов.

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