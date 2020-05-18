Приштина, , 12:57 — REGNUM Уже второй день на главной площади столицы самопровозглашенного Косово Приштины продолжается акция в поддержку детей с ограниченными возможностями. На площади установлено 120 детских инвалидных кресел.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, акция была организована ЮНИСЕФ (Всемирный детский фонд при ООН) и продлится с 17 по 25 мая. Целью акции является привлечение общественного внимания к проблеме защиты детей с ограниченными возможностями и более активного включения таких детей в социальную жизнь.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Косово Мурат Сахин подчеркнул, что по мере того, как косовское общество начинает возвращаться к нормальной жизни после карантина, важно, чтобы общество помогло положить конец изоляции таких детей раз и навсегда с помощью ряда мер — введения инклюзивных учебных практик, предоставления необходимого числа ассистентов для преподавателей, ведущих обучение детей с ограниченными возможностями как в школах, так и в детских садах, выделения необходимого количества средств на бесплатный проезд детей с ограниченными возможностями до мест обучения.

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