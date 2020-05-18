Казань, , 11:12 — REGNUM В Татарии 18 мая подтвердились 80 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения заразились коронавирусом 2 312 человек, выздоровели 1 195 пациентов, за минувшие сутки 22 человека. С начала эпидемии скончались восемь человек.

В числе новых зараженных коронавирусом — 17 пациентов госпитализированы в стационары, 63 человека — получают помощь на дому. Все 80 новых случаев заражения — из числа контактных, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили среди жителей Казани — 61 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии по информации на 15 мая 1 006 пациентов выздоровели от коронавируса.

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