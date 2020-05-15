Казань, , 11:14 — REGNUM В Татарии на 15 мая подтвердились 84 новых случая заражения коронавирусом. Всего с момента наблюдения заразились SARS-CoV2 2 064 жителя республики, выздоровели 1 006 пациентов, за минувшие сутки 163 человека.

В числе новых зараженных коронавирусом 28 пациентов госпитализированы в стационары, 56 человек — получают помощь на дому. 83 новых случая заражения из числа контактных, один — завозной, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего носителей коронавируса в Казани — 51 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 14 мая лабораторно подтвердился 61 новый случай заражения коронавирусом. Число выявленных положительных тестов среди жителей региона составило 1980 с момента начала наблюдения. Выздоровели 843 пациента.

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