Бангкок, , 10:29 — REGNUM Занятия во всех таиландских школах, которые ранее были переведены на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса, будут возобновлены с 1 июля текущего года и в этот же день образовательные учреждения будут открыты. Об этом 18 мая рассказал в своём выступлении министр образования Таиланда Наттхапхон Тхипсуван, которое транслировал таиландский государственный телеканал NBT.

«Это решение окончательное, все школы страны вновь откроют двери 1 июля», — заявил министр.

Также он указал, что в силаче ухудшения эпидемиологической обстановки в том или ином регионе, власти начнут предпринимать усилия по сдерживанию распространения коронавируса и тогда, возможно, школы снова могут быть переведены в режим обучения онлайн «если ситуация вновь станет угрожающей».

Кроме этого, Тхипсуван подчеркнул, что в данном не идет речь о возврате на дистанционную форму обучения всей системы среднего образования страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Таиланда за прошедшие сутки составляет 3 человека.