Рига, 18 мая 2020, 10:21 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на один. Об этом 18 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).
По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 718 тестов, общее количество обследованных превысило 89 120. В стационарах находятся 28 человек, состояние троих из них тяжёлое. За всё время с начала пандемии 128 человек, находившиеся на лечении в больницах, были выписаны.
От COVID-19 в стране скончались 19 человек.
Отмечается, что всего число выявленных заразившихся в Латвии достигло 1009.
Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.