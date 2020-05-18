Южно-Сахалинск, , 09:36 — REGNUM Люди, закрытые на карантин в обсерваторе, развернутом в школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе на Сахалине, пожаловались на грязь, антисанитарные условия.

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Люди прислали в редакцию ИА Сахалин. Инфо видеоматериалы. Они говорят, что с начала их пребывания в обсерваторе там ни разу не делали уборку. Живут они в спортивном зале. На днях им выдали тряпки, тазы, стиральный порошок и предложили, если их не устраивают условия, помыть самим.

Как сообщало ИА REGNUM, в другом сахалинском обсерваторе разразился громкий скандал из-за того, что к здоровым людям подселили заражённого коронавирусом, в итоге всем продлили карантин.