Южно-Сахалинск, , 05:34 — REGNUM В одном из обсерваторов на Сахалине разразился скандал. Люди, получившие предписание после прибытия на остров, провести в обсерваторе положенные 14 дней, вынуждены будут оставаться в нём на неопределенный срок: незадолго до окончания срока изоляции в обсерватор подселили человека с подозрением на заражение коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе материалов, размещенных в Ютуб.

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Встречу с медиками, сообщившими «узникам» обсерватора неприятную новость о продлении режима изоляции, люди записали на видео и выложили в сеть.

Под видео имеется текст, в котором постояльцы обсерватора рассказали, что вместо 19 мая, им продлили режим до 24, а как сложится дальше — неясно.

Вся проблема в том, что пассажира, прибывшего на Сахалин, у которого подозревают заражение коронавирусом, поселили в обсерватор, где находятся люди с отрицательными результатами тестов.

По словам людей, находящихся в обсерваторе, условия там очень плохие: живут скученно, а не по одному. Кормят их плохо, по словам постояльцев, «порции детские». На весь этаж, где находятся 34 человека — мужчины, женщины, дети, один туалет и один душ, в котором, «уборщица моет тряпки, которыми моет полы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Курильске выявили первого человека, заражённого коронавирусом. Власти ввели режим ЧС и остановили транспортное сообщение со всеми Курильскими островами.