Махачкала, , 09:36 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела против очередного участника террористической атаки боевиков на Дагестан, совершенной 20 лет назад. Подследственный предстанет перед судом по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе СК России.

По данным следствия, в августе 1999 года Ренат Шамбилов в составе банды Шамиля Басаева и эмира Хаттаба принял участие в посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые обеспечивали общественную безопасность в Ботлихском района Дагестана. В результате учиненного боевиками массированного обстрела было убито 33 человека, еще 34 военных получили ранения различной степени тяжести.

В СК добавили, что к настоящему времени более 85 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана в 1999 году приговорены к срокам от трех до 15 лет лишения свободы. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью, еще 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

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