Махачкала, , 12:57 — REGNUM Обвинительный приговор в отношении Ризвана Муласанова — боевика из банды Шамиля Басаева, осужденного за нападение на военных, признан законным. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила без изменения приговор Верховного суда Дагестана, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе дагестанского суда.

Ранее было установлено, что Муласанов в составе группы под руководством Басаева 5 сентября 1999 года совершил вооруженное нападение на бронегруппу особого назначения внутренних войск МВД РФ в Новолакском районе Дагестана. В результате один военнослужащий был убит, еще четверо сотрудников получили ранения.

В конце апреля 2019 года Верховный суд Дагестана признал Муласанова виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Верховный суд РФ посчитал, что наказание осужденному назначено в соответствии с законом и нет оснований для признания его несправедливым. Таким образом, апелляционная жалоба осужденного и его адвоката осталась без удовлетворения.