Ставрополь, , 08:47 — REGNUM Два новых случая смерти пациента с COVID-19 зарегистрированы на Ставрополье. За все время распространения инфекции в крае скончались 28 человек, сообщил 18 мая на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

К настоящему времени на Ставрополье выявлено 1530 случаев заражения коронавирусом нового типа, 65 из них — за минувшие сутки. Состояние 28 пациентов оценивается как тяжелое, еще 98 находятся в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели в регионе 514 человек с подтвержденным диагнозом.

Губернатор подчеркнул, что динамика распространения инфекции в крае пока сохраняется. Для ее замедления он призвал жителей региона соблюдать требования безопасности: носить маски на улицах и в общественных местах, ответственно относиться к социальному дистанцированию.

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