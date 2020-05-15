Ставрополь, , 16:13 — REGNUM Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 24 мая 2020 года включительно, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы региона. Ранее режим в крае был продлен до 18 мая.

Вместе с тем губернатор Ставрополья Владимир Владимиров новым постановлением расширил перечень организаций розничной торговли, которым разрешено работать в период ограничительных мер. Так, с 18 мая смогут возобновить свою деятельность объекты розничной торговли, продающие товары дистанционным способом, в том числе, с условием их доставки.

Также смогут работать магазины непродовольственных товаров с площадью торгового зала до 350 кв. метров, имеющие отдельный уличный вход. При этом им предписано обеспечить одновременное нахождение в торговом зале не более одного человека на 5 кв. метров.

Как и прежде, на Ставрополье продолжат работу продовольственные рынки и магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости. При этом перечень таких товаров дополнен семенным и посадочным материалом.

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