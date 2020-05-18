Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM В Нур-Султане пригрозили возвратом жёстких карантинных ограничений в случае невыполнения санитарных норм. Об этом заявила глава управления здравоохранения города Саулк Кисикова, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Если кто-то не будет придерживаться строгих саннорм, то город вновь вернётся к строгим правилам карантина, и послаблений, как сейчас, не будет», — заявила Кисикова.

В администрации Нур-Султана сообщили, что из-за нарушений санитарных норм закрыты строительные компании, непродовольственные магазины, рестораны, кафе и другие объекты.

Отметим, по состоянию на 18 мая в Казахстане выявили 6440 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3256 человек, скончались 34 пациента.

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