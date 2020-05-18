Тегусигальпа, , 07:18 — REGNUM Решение пролить до 24 мая действие комендантского часа в Гондурасе приняли власти республики, 17 мая сообщается на сайте национальной полиции государства.

Комендантский час действует круглосуточно, однако граждане, согласно последней цифры номера их удостоверения личности, могут в установленные даты выходить из дома в будние дни.

Как сообщало ИА REGNUM, режим комендантского часа в Гондурасе был введен 20 марта.

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