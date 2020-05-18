Москва, 18 мая 2020, 07:07 — REGNUM Без русско-советского пласта истории у Украины есть только два пути построения идентичности — воровать и убивать, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам эксперта, у Украины нет никакой иной идентичности, кроме как русско-советской со своими украинскими особенностями. И существовать Украина как государство и украинцы как народ могут только в этой парадигме. Попытка вычеркнуть всю русско-советскую историю приводит к формированию безумных мифов, которые разрушают идентичность и украинское государство.