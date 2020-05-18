Москва, , 07:07 — REGNUM Без русско-советского пласта истории у Украины есть только два пути построения идентичности — воровать и убивать, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Поскольку она тупиковая, есть две возможности ее получить. Первая — блефовать и воровать, что и происходит в сегодняшней политике… Они кривляются, блефуют. И воровать. А вторая — убивать. И никто от этого не отказался, как это не мрачно, и только когда будет настоящее покаяние за снос этих памятников, за осквернение русского языка, когда это все будет восстановлено, а все, кто вели этот крен, будут наказаны, а бандеровская сволочь будет сидеть в тюрьме, тогда начнется на нормальном языке разговор о чем-то. А до этого времени — это все время язык безумия», — заявил Кургинян.

По словам эксперта, у Украины нет никакой иной идентичности, кроме как русско-советской со своими украинскими особенностями. И существовать Украина как государство и украинцы как народ могут только в этой парадигме. Попытка вычеркнуть всю русско-советскую историю приводит к формированию безумных мифов, которые разрушают идентичность и украинское государство.