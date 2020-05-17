Тирана, , 14:58 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 17 мая сообщили о том, что в результате обследования 260 образцов за последние сутки было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, ещё один пациент был признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

По данным журналистов, все новые случаи заражения за последние сутки были выявлены в Дурресе. Считается, что в этом городе появился новый очаг распространения инфекции.

По данным министерства, в стране выявлено 946 случая заражения. 715 пациентов уже здоровы, 31 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

На данный момент лечение от COVID-19 проходят 200 человек. 17 из них находятся на больничном лечении, из них трое подвергаются интенсивной терапии.

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