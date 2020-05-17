Кишинёв, , 08:43 — REGNUM В городе Штефан-Водэ спустя полтора месяца сняли карантин, сообщает 16 мая Publika. md со ссылкой на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем, в городе наблюдается рост числа инфицированных, в связи с чем городских жителей призывают к соблюдению мер предосторожности.

Отметим, карантин в городе Штефан-Водэ был введен 1 апреля. На текущий момент в городе коронавирус выявили у 270 человек. Девять человек скончались.

Напомним, на текущий момент в Молдавии коронавирус выявили у 5934 человек.