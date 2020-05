Вашингтон, , 00:11 — REGNUM Американское агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от COVID-19 в России после комментария официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Напомним, что несколько дней назад Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В статье утверждается, что в России якобы неправильно ведут подсчет смертей от COVID-19.

официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook, что подобные публикации свидетельствуют о том, что на Западе проводят кампанию по дезинформации в отношении Москвы.

Также Захарова напомнила слова генерального секретаря военного блока НАТО Йенса Столтенберга, который заявлял, что Россия и Китай якобы стремятся «изменить миропорядок». используя ситуацию с пандемией коронавируса. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в миропорядке, где Bloomberg публикует статьи с такими заголовками, «не все в порядке».

Теперь же Bloomberg изменило заголовок статьи на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». Содержание статьи при этом не особо изменилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ разворачивается очередная информационная кампания против России. Застрельщиками стали The Financial Times и The New York Times, которые обнародовали материалы о том, что в России якобы занижают статистику смертности от COVID-19. Российские власти потребовали опровержения данной информации и заявили, что все данные статистики по коронавирусу точны.