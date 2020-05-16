Москва, , 23:48 — REGNUM Строительство 40 станций метро возобновлено в городе Москве. Об этом 16 мая сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев в эфире телеканала «Россия-24».

Бочкарёв пояснил, что возобновляются работы на всех строящихся станциях московского метро. Будут продолжены работы не только под землёй, но и начнётся возведение станционных комплексов.

Заммэра Москвы уточнил, что темпы строительства будут несколько ниже, чем до наступления эпидемии коронавируса. При выполнении строительных работ будет соблюдаться баланс между безопасностью людей и необходимыми темпами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Москвы планируют до конца 2020 года запустить в городе 25 км новых линий метрополитена.

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