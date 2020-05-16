Тунис, , 19:38 — REGNUM В Тунисе выявили трех новых заражённых коронавирусной инфекцией после пяти дней, когда в стране не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. Об этом 16 мая сообщается в заявлении Национального центра мониторинга вновь появившихся заболеваний.

«Зарегистрировано три новых подтвержденных случая после того, как на протяжении пяти дней подряд не было зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

По последним данным национального центра, с начала эпидемии число зарегистрированных случаев заражения инфекцией достигло 1035, скончались 45 человек, излечились от заболевания 802 пациента.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках национальной стратегии по борьбе с инфекцией необходимо и дальше придерживаться мер, которые работают на предупреждение распространения коронавируса в стране, вплоть до отзыва лицензий на осуществление деятельности организаций, которые пренебрегают действующими эпидемиологическими требованиями.

Напомним, накануне министр по вопросам крупных проектов Туниса Любна Жриби сообщила, что власти страны приняли решение об открытии с 15 мая крупных торговых центров и рынков, с обязательным соблюдением всех необходимых санитарных норм.

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