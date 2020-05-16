Токио, , 18:01 — REGNUM В Японии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 17 022, из которых 712 — это заразившиеся коронавирусом пассажиры круизного пассажирского лайнера Diamond Princess. Об этом 16 мая сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения и местных администраций страны.

По информации журналистов, в Японии за минувшие сутки было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 14 фактов инфицирования было зафиксировано в столице Токио. За последние 24 часа было проведено 8190 PCR-тестов на коронавирус.

С начала эпидемии в стране от COVID-19 скончались 761 человек, излечились от болезни 11 806 пациентов.

Напомним, как сообщал телеканал NHK, круизный лайнер Diamond Princess, ранее задержанный в японском порту Иокогама из-за вспышки нового коронавируса и долго являвшийся вторым за пределами КНР очагом по распространению новой инфекции, покинул Японию.

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