Брянск, , 15:33 — REGNUM Общее число выявленных на территории Брянской области носителей коронавируса превысило две тысячи человек. Об этом 16 мая сообщает региональный оперативный штаб.

«С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 2080 человек», — говорится в сообщении и указывается, что в настоящее время от нового заболевания вылечилось 909 пациентов из данного числа.

Также уточняется, что за минувшие сутки в регионе заразилось новым коронавирусом 85 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Курганской области за сутки было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.